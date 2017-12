Stegeman: 'Niet gevoel dat we er met 5-0 af zouden gaan'

“We hadden redelijk grip”, zag Stegeman in de eerste helft. “Ze werden wel een aantal keer gevaarlijk, ook doordat we in de beginfase heel slecht waren aan de bal. Maar we hebben de nul gehaald tot aan de rust. En ik had ook niet gevoel dat we wedstrijd hoefden te verliezen. Zonder dat we goed speelden, had ik niet gevoel met 5-0 eraf zouden gaan. Na rust ging het heel snel.”

In de slotfase werd het zelfs nog een pak slaag, zag Stegeman. “Op het laatst is het: Wil je hier met 2-0 of 3-0 weg of laat je het lopen? Dan zie je dat we op dit moment mentaal niet sterk genoeg zijn om de boel dicht te houden. Dat heeft er misschien mee te maken dat we wat tikjes hebben opgelopen laatste tijd. Dat is deze jonge groep. We zakten finaal door de ondergrens. Dat is heel vervelend. Dat doet best wel pijn.”