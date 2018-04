Stegeman noemt beide strafschoppen discutabel: 'Handen dichtknijpen'

ROTTERDAM – Een bizarre ontknoping, klonk het bij beide trainers na het gelijkspel van Heracles bij Excelsior. Jamiro Monteiro scoorde in blessuretijd twee keer (2-2). We moeten de handen dichtknijpen dat we in de slotfase een puntje hebben gepakt”, besefte John Stegeman.

“Het was een bizarre eindfase, waarin we niet opgaven en bleven zoeken”, zag Stegeman. “We maakten de 2-1 en kregen ook nog discutabele penalty. Mijn assistenten zeiden van niet, maar ik had het gevoel dat het erbuiten was. Ik vond het een goedkope penalty. Maar in de laatste snik van de wedstrijd maakten we daardoor alsnog 2-2.”

Rode kaart

Discutabel, dat vond Stegeman ook van de rode kaart voor Peter van Ooijen. Scheidsrechter Siemen Mulder zag er hands in, de bal ging op de stip en Excelsior kwam op 2-0. “Peter vertelde me dat het geen hands was, maar dat hij de bal met de borst raakte”, verklaarde Stegeman. “De scheidsrechter wachtte ook lang in mijn optiek. Dat zijn cruciale beslissingen.”