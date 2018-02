Stegeman schaamt zich: 'We hebben elkaar laten stikken'

Stegeman wond er geen doekjes om: “We hebben elkaar laten stikken, we hebben het allemaal laten gebeuren”, zei hij. Dat het na de rode kaart voor Tim Breukers, die zijn frustratie uitte en daarmee zijn tweede gele prent pakte, helemaal misliep, kon Stegeman zelfs de rechtsback niet volledig aanrekenen. “Ik begrijp hem ook wel. Als ik op het veld had gestaan, had ik hetzelfde gereageerd. Ik kan me z’n ergernis en woede voorstellen: tot hier en niet verder. Maar na die rode kaart stond het niet meer en hebben we de doelpunten weggegeven.”

Hek van de dam

En dat terwijl er lange tijd geen vuiltje aan de lucht was. NAC was efficiënter en nam de leiding, maar het spel golfde op en neer. Een pooslang was Heracles zelfs dominant. “Ik vind dat we eerste helft prima speelden”, constateerde Stegeman. “Ik had ook niet het gevoel dat dit had gemoeten. En vlak na rust hadden we weer een cruciale fout. Toen was het hek van de dam. Met Paul Gladon als extra spits hebben we nog wat geprobeerd te forceren, maar daarna zijn we van het kastje naar de muur gestuurd.”