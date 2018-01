Stegeman teleurgesteld: 'Niet iedereen nam zijn verantwoordelijkheid'

'Wij gingen hartstochtelijk op zoek naar de 2-1, dat lukte niet', zei John Stegeman. 'Dan verwacht je dat we de 1-1 over de streep te trekken, dat betekent dat je de bal in de ploeg houdt en je verantwoordelijkheid neemt. Daar houdt alleen niet iedereen zich aan doelde hij op Paul Gladon, de spits die onnodig balverlies leed, waardoor PSV de winnende kon maken. Het gaat om resultaat, het gaat om winnen of in dit geval om een punt. We hebben het slecht gedaan in de 'dying' seconds van de eerste en tweede helft'