Stegeman tevreden met zege: 'Maar eerder trekker overhalen'

Het werd nog spannend in de slotfase. En dat terwijl Heracles voor die tijd legio kansen kreeg om uit te lopen naar een ruime zege. “Zo wordt het onnodig billenknijpen”, constateerde Stegeman. “Ik ben blij met drie punten, maar we moeten effectiever zijn in de afwerking. We hebben voldoende kansen gehad. Er komen ook wedstrijden waarin je het met een of twee kansen moet doen.”

Het was het enige kritiekpuntje van Stegeman. Want verder was hij tevreden. “Ik was heel erg content over de eerste helft”, zei de trainer. “Vooral over beginfase. We hadden maar een doel en dat is winnen. We hebben gepoogd vanaf beginfase kansen gecreëerd.”