Stegeman vindt nederlaag na 'buitenspeldoelpunt' verdiend

“De bal hoeft maar een keer goed te vallen. Maar tot die tijd bleven we in de wedstrijd”, zag Stegeman. Uiteindelijk scoorde David Neres, na ruim een uur. Het leverde Ajax de overwinning op. “Volgens mij was het een buitenspeldoelpunt”, zag Stegeman.

Vijf verdedigers Heracles bleef rondom dat moment knap op de been tegen Ajax. De Almelose ploeg, die normaal gesproken in een klassiek 4-3-3-systeem speelt, startte met vijf verdedigers en probeerde het compact te houden. “Dat heeft aardig wat hoofdbrekens gekost”, zegt Stegeman over zijn tactische keuze. “Ik dacht dat dit de beste manier zou zijn om een resultaat te halen bij Ajax. Dat heeft ook redelijk uitgepakt. Alleen aan de bal konden we niet zoveel brengen.”

Momenten

De enige Almelose kans was voor Brandley Kuwas. Maar hij miste. Stegeman zag nog meer momenten, waaruit zijn ploeg gevaar had kunnen stichten. “Als we wat nauwkeuriger zijn, dan hadden we er nog een paar keer uit kunnen knallen. Er waren momenten dat we Ajax pijn hadden kunnen doen, maar we waren te onnauwkeurig in de passing”, aldus de trainer, die de uitslag echter verdiend vond. “Ajax was beter, dominanter en creëerde veel kansen, maar wij bleven redelijk overeind. We hielden de rug recht.”