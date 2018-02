Stegeman volgt zijn hart en kiest voor Go Ahead Eagles

Het gesprek dat hij voerde met directeur Hans de Vroome en Paul Bosvelt, de technische man, maakte hem afgelopen vrijdag enthousiast. ,,Dat was doorslaggevend’’, zegt de 41-jarige Stegeman. Bij de club uit Deventer is veel werk te doen, het team staat er met een zeventiende plek slecht voor: ,,Daar zit voor mij de uitdaging. Ik kijk er enorm naar uit om daarmee aan de slag te gaan.’’

Epe

Dat het geen stap omhoog is na vier jaar Heracles ziet hij niet als een probleem. ,,Wat is een stap omhoog? Het gaat erom dat ik me gelukkig voel.’’ Stegeman komt uit Epe, dat is nog geen half uur rijden vanaf Deventer.

Naast zijn huidige werk bij Heracles zal Stegeman zijn vrije tijd gebruiken om bij Go Ahead Eagles aan de gang te gaan. ,,Ik wil het in Almelo graag heel goed afmaken, dat ben ik de club verschuldigd. Ik ga vol die laatste maanden in, de tijd die ik over heb stop ik in Eagles.’’