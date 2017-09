Stegeman: 'We zijn niet afhankelijk van een speler'

ALMELO - Brandley Kuwas is er in het thuisduel tegen Feyenoord niet bij. De aanvaller van Heracles heeft last van een kneuzing in de knie.

,,Hij is belangrijk voor ons, hij scoort en is in vorm'', zegt trainer John Stegeman. ,,Maar we zijn niet afhankelijk van een speler, bij Heracles draait het altijd om het team. We hebben voldoende creativiteit, al moet dan wel alles kloppen.'' Wout Droste ontbreekt in de selectie, hij heeft last van een buikspier, Dario van den Buijs is hersteld van zijn voetkneuzing, hij speelt dinsdag met het tweede tegen RKC.

Feyenoord

Over Feyenoord: ,,Ze hebben heel goede spelers, ook op de bank. Feyenoord heeft een sterke ploeg, we moeten zorgen dat we goed voorbereid zijn. Op de momenten dat we ze pijn kunnen doen, zullen we dat niet nalaten. Dat kan tegen elke ploeg, dat heb je tegen Ajax gezien en misschien kan dat ook tegen Feyenoord.''

Kai Huisman