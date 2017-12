Stegeman wijzigt ploeg op twee plaatsen voor duel met VVV-Venlo

Vermeij en Gladon inzetbaar tegen VVV

22 december ALMELO - Vincent Vermeij kan zondag gewoon spelen tegen VVV-Venlo. De Heracles-spits ontbrak donderdag in de basis in het verloren bekerduel tegen Feyenoord wegens een lichte blessure. Paul Gladon is hersteld van zijn griep, Reuven Niemeijer had rugklachten, maar de kans dat hij speelt in Venlo is aannemelijk.