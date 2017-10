Stegeman wijzigt ploeg op zeven plaatsen voor bekerwedstrijd

Social media Van der Lely het bos ingestuurd, Lieke Wevers oefent handstand in New York

24 oktober ENSCHEDE - In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. In deze editie Jeroen van der Lely die wel van wat humor houdt en een handstand in New York van Lieke Wevers.