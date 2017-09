Stegeman woest op zijn ploeg: ‘Knock-out gegaan’

Zorgelijk Volgens Stegeman is het een repeterend verhaal. De slechte eerste helft van Heracles, lijkt een traditie te worden. “Ik vraag me echt af hoe dat kan. Tegen Feyenoord, PEC en nu opnieuw ondersteboven gespeeld. As het 4-0 staat met rust, kun je daar niks van zeggen. Dat vind ik zorgelijk”, aldus Stegeman.

Grip

Hij neemt het zichzelf kwalijk. “Want het is mijn taak om spelers gemotiveerd de wedstrijd in te laten gaan. Dat is mijn verantwoordelijkheid”, zegt de trainer. Na rust, met een tactische omzetting, richtte Heracles zich nog wel op. “In de tweede helft had ik wel het gevoel dat we grip hadden en dominant waren. Na de 1-1 was het een open wedstrijd. Het doelpunt tegen was natuurlijk heel vervelend. Specifieke kwaliteit heeft ons uiteindelijk de nek omgedraaid. Het was een mooie goal. Al gingen daar ook fouten aan vooraf.’’