Stegeman zag wat hij wilde zien: ‘Maar die kleine schiet ‘m er in’

“Ik heb de laatste tijd best lopen mopperen over ons spel, nu niet, alleen in de eindfase”, verklaarde Stegeman. “Ik heb een Heracles gezien wat ik wilde zien. We hebben grote kansen gecreëerd, maar niet gescoord. Je weet tegen dit soort ploegen dat je dat moet doen. In de rust heb ik benadrukt wat er niet goed ging, maar vooral ook wat er wel goed ging.”

Toch ging het in de slotfase mis. “Die kleine schiet ‘m er weer in”, zei Stegeman, die het positieve uitlichtte. “Dit moet de manier zijn waarop we punten gaan pakken in de eredivisie. Drie punten waren heel mooi geweest, daar moeten we aan werken. Als je dominanter bent dan je tegenstander moet je winnen. Maar laat ik positief afsluiten: ik ben over veel dingen tevreden.”

Fräser

Ook Henk Fräser vond Heracles, met name in de eerste helft, ‘de betere ploeg’. “Het had misschien wel 2-0 moeten zijn”, aldus de trainer van Vitesse. “In de tweede helft hebben we tien of vijftien minuten laten zien dat we de betere partij waren. Op zich is het een verdiende uitslag. Maar we hadden ook kunnen verliezen. Net als tegen Utrecht laten we zien dat we ondanks tegenslag nog steeds gaan voor een resultaatje. We kunnen hiermee leven.”