Stormloop trouwe Heracles-supporters op kaarten eerste drie thuisduels: ‘Erg heel blij mee’

Onopval­lend bij Heracles, A-internatio­nal van Hongarije

31 augustus VRIEZENVEEN - Zaterdag speelde hij in Vriezenveen een helft met Heracles tegen MSV Duisburg (1-1), een dag later meldde Adrian Szöke (22) zich als debutant van de nationale ploeg van Hongarije in Boedapest. De spits kan amper geloven dat hij is opgeroepen.