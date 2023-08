Streep door mogelijke komst van Almelose PSV-er Jason van Duiven naar Heracles: ‘Jammer, maar moeten kiezen voor alternatief’

Nieuw record Heracles: alle seizoen­kaar­ten vrijwel uitver­kocht

Heracles is de grens van 8000 verkochte seizoenkaarten gepasseerd. Een maand voor de start van de competitie in de eredivisie zijn nog ‘enkele tientallen’ kaarten in het Almelose voetbalstadion beschikbaar. Vorig jaar stond de teller op 7500.