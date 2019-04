Strijdend Heracles Almelo nipt onderuit bij AZ

ALKMAAR - Heracles Almelo heeft dinsdagavond in Alkmaar een nipte nederlaag geleden bij AZ. De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam al vroeg op achterstand en had het daarna lastig. De bezoekers uit Almelo kwamen voor rust nog wel op gelijke hoogte en streden in het vervolg voor een gelijkspel. Maar AZ zorgde voor het meeste gevaar en maakte na rust de verdiende 2-1 en hield vervolgens stand.

Wormuth had in Alkmaar geen wijzigingen doorgevoerd. Dat betekende dat Brandley Kuwas volledig was hersteld van de tik op zijn knie en Dabney dos Dantos wederom de voorkeur kreeg op het middenveld.

Eerste kans AZ raak

De wedstrijd tussen de nummers vier (AZ) en vijf (Heracles Almelo) begon met meerdere kansen voor de thuisploeg. De eerste doelpoging van AZ was meteen raak. Calvin Stengs haalde uit op de rand van het zestienmetergebied, na een goede combinatie van zijn ploeggenoten. Janis Blaswich zag de bal achter hem in het doel vliegen (1-0).

Gevaar

AZ bleef aandringen en kansen creëren. Mede door Janis Blaswich en jubilaris Tim Breukers (hij speelde zijn 250e eredivisiewedstrijd) bleef het bij één Alkmaarse treffer voor de rust. Breukers gooide bij een schot van Owen Wijndal met succes zijn lichaam in de strijd. En Blaswich was alert bij meerdere dreigende situaties en voorkwam daarmee de 2-0.

Rush Czyborra, goal Kuwas

De bezoekers uit Almelo kregen na 36 minuten pas de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een geslaagde rush van Lennart Czyborra, ontving Adrián Dalmau de bal in het zestienmetergebied. Het schot van de Spaanse spits werd knap gestopt door AZ-doelman Marco Bizot. Vijf minuten daarna was Czyborra wederom bij een aanval betrokken. De Duitse verdediger stoomde op vanaf links en gaf de bal mee aan Brandley Kuwas. Laatstgenoemde schoot allereerst tegen verdediger Teun Koopmeiners aan, maar Kuwas kreeg een herkansing en liet die niet onbenut: 1-1.

2-1

Heracles had een opleving met die twee grote kansen, want in de tweede helft was daar weinig van terug te zien. AZ bleef de bovenliggende ploeg en de Alkmaarders kregen kansen om opnieuw op voorsprong te komen. Nadat eerst een doelpunt afgekeurd werd (randje buitenspel), was het na ruim een uur alsnog raak voor de thuisploeg. Albert Gudmundsson raakt in een vol strafschopgebied eerst de paal, maar in de rebound werkte hij de bal alsnog achter Blaswich: 2-1.

Kans Konings