Supporters motiveren spelers Heracles Almelo met indrukwekkende video: ‘Vandaag trekken wij samen ten strijde’

Het leven na profvoet­bal is een zoektocht, merkt Tim Breukers: ‘Je moet opnieuw je draai vinden’

ALMELO/OLDENZAAL - Zijn eerste klus als niet-voetballer is bijna afgerond. Tim Breukers (34) uit Oldenzaal regelde van alles voor de nieuwe ‘gym’ in het stadion van Heracles. De oud-verdediger is dit jaar op ontdekkingstocht bij zijn oude club, want wat wil hij met de rest van zijn carrière? „Het is lastiger dan ik dacht.”

20 april