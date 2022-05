Talent uit Almelo, Jason van Duiven, met Oranje onder 17 naar EK-finale

Wonder blijft uit in Almelo: Heracles gedegra­deerd na opnieuw nederlaag in play-offs

ALMELO - Na zeventien seizoenen is er een einde gekomen aan het verblijf van Heracles in de eredivisie. De Almelose club verloor zaterdagavond in eigen huis ook de tweede wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam in de play-offs: 1-3. De degradatie naar de eerste divisie, die al een tijd dreigend boven de stad hing, is de bittere werkelijkheid.

