Tegen Heracles begon voor Reuven Niemeijer de ellende

Eerst was er de harde botsing met Heracles-doelman Janis Blaswich, daarna de stilte. Op de grond lag Reuven Niemeijer (23), in FC Emmen-tenue. Hij was een maand daarvoor op de laatste dag van de transfermarkt als huurling vertrokken bij Heracles. De middenvelder uit Hengelo werd afgevoerd naar het ziekenhuis. In Almelo zat de schrik er flink in.

Last van schouder

Quote Het gaat niet zo lekker, ik moet accepteren dat ik minder speel Reuven Niemeijer "Ik heb nog wat last van mijn schouder na krachttraining", zegt Niemeijer bijna een half jaar later. Hij hield opgerekte schouderbanden en een hersenschudding aan de knal over. Zondag ziet hij zijn maten uit Almelo weer, als Heracles naar de Oude Meerdijk in Emmen komt. De kans dat hij in de basis begint is alleen niet groot. "Het gaat niet zo lekker."

Naar de zin

Voor de winterstop had Niemeijer het eigenlijk best naar zijn zin in Drenthe. "Ik kwam op de laatste dag van de transfermarkt binnen, had de hele voorbereiding gemist en de competitie was al begonnen, maar ik stond meteen in de basis bij Emmen. Daar was ik voor gekomen. Na de blessure in Almelo stond ik vijf weken aan de kant, daarna kreeg ik wel weer de kans, maar na de winterstop was het gedaan.”

De Leeuw

Emmen haalde de ervaren Michael de Leeuw, die uit zijn contract liep bij Chicago Fire. "Ik heb geen keus en moet accepteren dat ik minder speel", zegt de Tukker. "Geen voetballer snapt dat hij op de bank zit, ik ook niet. Maar ik moet naar mezelf kijken en concluderen dat de eerste seizoenshelft met ups en downs ging en dat kan ik alleen mezelf aanrekenen. Toch ben ik ook van mening dat niet alles aan mij kan liggen."

Nacompetitie

Quote Ook al ben ik volgend seizoen niet meer bij Emmen: ik wil echt niets anders dan er met hen in blijven Reuven Niemeijer Het leek FC Emmen best goed af te gaan in het allereerst seizoen in de eredivisie ooit, maar de club strijdt nu toch angstvallig tegen een plek in de nacompetitie. "Het gaat ook niet om mij. We strijden tegen degradatie, dus het individu is ondergeschikt. Als ik er moet staan, wil ik daar klaar voor zijn. Alles is cruciaal nu en ook al ben ik hier volgend seizoen niet meer: ik wil echt niets anders dan er met Emmen in blijven."

