Teleurgestelde Heracles-supporters halen bij stadion verhaal bij clubleiding

De Ballen Verstand ‘FC Twente is beter dan AZ en wordt vierde en laat Hake maar naar Heracles komen’

ENSCHEDE/ALMELO - Gaat het dan echt gebeuren? Gaat FC Twente dan eindelijk weer eens Europa in? Na het afgelopen weekend hebben de Enschedeërs het in eigen hand. In de Podcast De Ballen Verstand worden de kansen besproken. „Waarom zou FC Twente geen vierde kunnen worden?”

11 april