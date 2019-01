Teleurgestelde Van den Buijs: ‘Koppen moeten snel bij elkaar’

ALMELO - De gezichten van de spelers van Heracles Almelo stonden zaterdagavond na de 2-0 thuisnederlaag tegen PEC Zwolle duidelijk op onweer. Verdediger Dario van Den Buijs was een van de spelers die met ongeloof in de mixed-zone stond.

Hij zag PEC al snel na rust de 0-2 binnenwerken. Hij stond erbij en keek ernaar. De goal viel uit het niets, net als de 0-1 eigenlijk. Na de 0-2 was er nog even hoop op een inhaalrace, maar Peterson miste een strafschop. Daarna kwam Heracles niet meer in de gelegenheid om PEC pijn te doen.

Fel in duels

“Ik weet het even niet” zegt de verdediger. “Normaal zijn we thuis fel in de duels, maar dat zag ik helemaal niet vandaag. We moeten zo snel mogelijk deze negatieve reeks ombuigen. We moeten samen blijven, de koppen bij elkaar steken. En van daaruit weer resultaten boeken.”

Aanvaller Kristoffer Peterson spreekt over een moeilijke wedstrijd. “Het is voetbal, ups en downs horen daarbij. We moeten samen hard blijven werken.”

Focus