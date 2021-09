Teleurgestelde Wormuth: ‘Wij waren beter, zij waren slimmer’

podcast de ballen verstand ‘Hoe links is de rechtse FC Twen­te-spe­ler Robin Pröpper?

13 september ENSCHEDE/ALMELO - Soms heb je van die wedstrijden die geen verhalen voor de eeuwigheid opleveren. Hoe anders was dat bij FC Twente-Utrecht. Dat duel leverde stof voldoende op voor een uitgebreide nababbel, zo is te horen in de Podcast Ballen Verstand.