Teleurstelling bij Heracles: 'In de kleedkamer baalt iedereen'

Heracles Almelo pakt ondanks grote kansen slechts een puntje tegen Vitesse

14:46 Heracles Almelo is vanmiddag niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Vitesse. De Heraclieden kregen in het eigen Polman Stadion genoeg kansen, maar steeds was het Remko Pasveer die de ploeg uit Arnhem op de been hield.