Terug op het veld: de training van Heracles vergt militaire precisie

De rechterdeur van het stadion is voor de spelers. Ze wandelen de komende weken in een streep door naar de businessruimte waar een ruime gym is ingericht. Desinfecteren, oefeningen doen, desinfecteren en naar buiten. Op de eerste dag wordt er vooral getest en gemeten en vertrekken de eerste zes spelers na ruim anderhalf uur weer via de uitgang meteen de auto in.

Dan is de volgende groep aan de beurt. Vanaf dinsdag betrekt Heracles ook een veld van het naastgelegen ON bij de training. Dan is het elke dag gym, hoofdveld voor tactische en technische training, wandelen via een vast route naar ON, dan conditietraining en naar huis. Op woensdagen en in het weekend zijn ze vrij. „We doen dit de komende acht weken”, zegt trainer Frank Wormuth, die blij is weer op het veld te staan.

Tot eind juni gaat Heracles door, vanaf volgende week mogen er acht spelers samen trainen, een week later mag het met tien man. Wormuth: „We volgen de maatregelen, dus op ruime afstand van elkaar.” Dat het geluid van het getrap tegen ballen weer klinkt, is al heel wat. Groep twee meldt zich ruim na tienen op het veld. „Hou afstand”, maant fysiek-trainer Colin de Graaf. Groep één is al op weg naar huis.