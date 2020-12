Terugkeer Te Wierik naar eredivisie aanstaande

Vuurwerk­bom in Almelo vernielt ook auto van Heracles-voetballer, bewoner lichtge­wond

5 december ALMELO – Door een vuurwerkbom in een dakgoot is een 27-jarige Almeloër die daar woonde gewond geraakt door rondvliegend glas. De vuurwerkbom vernielde ook de auto van Heracles-voetballer Ismail Azzaoui. De explosie sloeg zelfs een rond gat in het plaatwerk van de Mercedes, alsof er op de auto was geschoten.