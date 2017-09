Tien stellingen voor spitsen Gladon en Vermeij

ALMELO - Na het vertrek van Samuel Armenteros bij Heracles, is Paul Gladon eerste spits en Vincent Vermeij nummer twee. Zo had het een jaar geleden al moeten zijn. De aanvallers van Heracles reageren op tien stellingen.

Stelling 1: Ik ben blij dat ik er weer bij ben.

Paul Gladon (25): "Heel blij, bij Heracles tel ik weer mee. Ik kan Nederlands praten, een grapje maken, met iedereen goed opschieten. Dat heb ik heel erg gemist vorig jaar in Engeland. Daar lag ik ook goed in de groep, maar het was oppervlakkiger, algemener. Dat kwam ook van mijn kant."

Vincent Vermeij (23): "Superblij, na een half jaar ben ik bijna wedstrijdfit." De aanvaller kwam vorig seizoen naar Almelo als tweede man achter Gladon en later Armenteros. In februari scheurde hij op de training een kruisband. "Ik wist niet meteen dat het zo erg was. Ik raakte de paal, het deed pijn, ik dacht aan een ijsbeentje. Ik heb gerevalideerd in Zeist, met lotgenoten. Soms waren er dagen dat ik dacht: Wat ben ik aan het doen? Dan hielpen ze mij. Op andere dagen, hielp ik hen, de sfeer was goed."

Stelling 2: Zoals het vorig seizoen had moeten zijn, zo is het nu pas.

Gladon: "Het is wel grappig. Samuel kwam, ik ging, nu is hij weg, ik terug en alles weer bij het bekende." Vermeij: "Maar niet prettig. Je hebt liever niet dat je een seizoen later op hetzelfde punt bent. Het afgelopen jaar is voor ons beiden niet goed verlopen. Paul speelde niet in Engeland en ik had een rotjaar vanwege die blessure."

Stelling 3: Ik ben afgelopen seizoen volwassener geworden.

Gladon: "Ja, ik kan beter met situaties omgaan. Van een jaar alleen in het buitenland leer je veel, je spreekt een andere taal, hebt andere mensen om je heen. Je komt anders terug dan je ging." Vermeij: "Dat geldt zeker voor mij. Het is bewustwording hoe blij je mag zijn dat je elke dag deze sport mag beoefenen? Dat je op het veld staat zonder klachten.

Stelling 4: Dit seizoen ga ik mijn naam vestigen.

Gladon: "Dat is wel de bedoeling, ik ga er alles aan doen." Vermeij: "Paul en ik zijn concurrenten, we willen hetzelfde. Als ik wedstrijdfit ben en een kans krijg, wil ik ook alles laten zien."

Stelling 5. Ik ben de eerste spits van Heracles.

Gladon: "Op dit moment wel, ik heb alle drie duels gespeeld en twee keer gescoord. Deze lijn moet ik doortrekken. Je weet dat als het niet goed gaat, er een ander staat, Vincent. Dat houdt me scherp, dat is goed." Vermeij: "Stel me die vraag over een half jaar nog eens."

Stelling 6: Hij is een aardige vent, maar...

Gladon: "Er is geen maar, we kunnen het goed vinden, ik kon ook goed overweg met Samuel. Met Wout Weghorst had ik die klik niet echt. We hoeven geen beste vrienden te zijn, maar het geeft me een beter gevoel dat je het leuk hebt met elkaar." Vermeij: "Hij is een topvent, maar staat me in de weg."

ALMELO - Vincent Vermeij en Paul Gladon zijn het nieuwe spitsenduo van Heracles.

Stelling 7: Gelukkig is Armenteros op de valreep vertrokken.

Gladon: "Het is dubbel, we kwamen bij elkaar thuis, hadden het leuk. Als mens vind ik het jammer, maar als spits is het uiteindelijk lekker dat hij weg is. Het is raar dat er zo weinig clubs voor hem zijn gekomen, Sam heeft het zo goed gedaan vorig jaar."

Vermeij: "Als er iemand op je plek staat, wil je dat die weggaat. Dat geldt alleen voor die ene positie en ik denk dat we dat allemaal hebben. Ik zou echt niet willen dat bijvoorbeeld Joey Pelupessy weggaat."

Stelling 8: Wat oud-Heraclied Bas Dost kan, kan ik ook.

Gladon: "Die schiet er 34 in bij Sporting Lissabon! Maar, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Vincent en ik zijn redelijk dezelfde types, als we goed bediend worden, kunnen we veel scoren. Maar de voorzetten kunnen uiteraard nog beter. Het is nogal een verschil of je per wedstrijd een kans krijgt, of je krijgt er vier.'' Vermeij: "Waarom niet? Het is een mooie vergelijking, Dost is het soort speler waar ik me in kan vinden. Ik droom ervan om 30 goals in een seizoen te maken."

Stelling 9: Ik leg er dit seizoen 20 in.

Gladon: "Ik praat nooit over het aantal goals dat ik wil maken, anders zeggen mensen: Moet je hem horen. Een getal blijft je achtervolgen. Ik heb natuurlijk wel een idee, maar dat hou ik voor mezelf." Vermeij: "Nu ben ik al blij dat ik weer op de reservebank zit, ik mag niet eens zeggen dat ik er 20 wil scoren. Pas als je speelt en in een flow komt, dan kun je dat voor jezelf aangeven. Ik zou dat ook niet openlijk delen."