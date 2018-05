Tim Breukers is eindelijk van de hatelijke nul af

Belangrijke speler

Breukers verruilde Heracles in 2012 voor FC Twente, maar in 2015 keerde hij alweer terug naar Almelo. Technisch manager Mark-Jan Fledderus is blij dat Breukers ook volgend seizoen bij Heracles speelt. ''Hij is een belangrijke speler voor dit team, zowel verdedigend als aanvallend. Bovendien brengt hij de nodige routine in de groep, is het een jongen uit de streek en hij speelt met zijn persoonlijkheid een belangrijke rol in de kleedkamer'', zei Fledderus eerder dit seizoen.