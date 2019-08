Tim Gilissen blijft rustig na ongelukkig begin: ‘We richten ons primair op de aanval’

Vorig jaar begon Heracles heel goed aan het seizoen, nu valt het tegen. Voel je ergens onrust?

Tim Gilissen, technisch manager Heracles: "Nee. We hadden het ook liever anders gehad natuurlijk. Twee punten extra maken al een heel verschil. Dan sta je ergens in het midden en is het net even iets rustiger. Je bespreekt samen wat je hebt gezien. De conclusie is dat als je onze wedstrijden analyseert, we meer punten hadden verdiend."