Toch domper matchwinner Sierhuis: vrees voor zware knieblessure spits Heracles Almelo

Heracles Almelo verdrijft met zege op FC Utrecht het chagrijn

ALMELO - Het chagrijn dat al tijden over Heracles Almelo lag, werd vrijdagavond voor even verdreven door een even belangrijke als bevrijdende overwinning op FC Utrecht: 1-0. Met de terugkeer van het publiek in het stadion was daar eindelijk die lang verwachte driepunter die de Almelose club weer wat ruimte tot ademhalen geeft.

23:02