Tóch nog transfer voor Bakis: spits stapt over naar club van Barcelona-verdediger Piqué

Heracles hoopt nog op vervanger van Kiomourt­zog­lou

Met het einde van de transferperiode in zicht hoopt Heracles nog zaken te kunnen doen. De Almelose eerstedivisionist is op zoek naar een vervanger van Orestis Kiomourtzoglou, de middenvelder die deze week naar het Schotse Heart of Midlothian is vertrokken.

30 augustus