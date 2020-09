Toussaint bij Jinek: ‘Mensen vervreemden van het voetbal’

De directeur vindt het ook maar moeilijk uit te leggen aan de fans van Heracles dat ze met zo weinig naar Erve Asito kunnen komen. „We mogen wel met vijf man in de auto zitten, maar niet naast elkaar zitten in het stadion. Het belangrijkste is natuurlijk dat het veilig is, dat staat voorop. Daar kunnen we veel aan doen. We weten ook precies wie waar zit in het stadion.”