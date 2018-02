Toussaint volgt Hoogma op bij Heracles Almelo

Hoogma tekende dinsdagmiddag een 4-jarig contract bij de KNVB als directeur topvoetbal. Het is voor mij een grote eer om bij de KNVB aan de slag te gaan”, vertelt Hoogma. “Ik zie het als een mooie vervolgstap in mijn loopbaan.” Hoogma was ruim elf jaar algemeen directeur van Heracles Almelo. ,,Ik ben de club ontzettend dankbaar voor de kans die mij geboden is om na mijn voetbalcarrière in te mogen stappen en mijzelf te ontwikkelen tot wie ik nu ben. Nu komt er voor mij bij de KNVB een nieuwe en interessante uitdaging, maar ik verlaat Heracles Almelo met pijn in het hart.”