Tukker Wout Weghorst moet zwijgen van Wolfsburg over coronacrisis

Het moet een rare gewaarwording zijn om te midden van de coronacrisis weer te gaan trainen. Wout Weghorst uit Borne is vandaag met Wolfsburg weer begonnen. De club heeft de spelers opgedragen om niets te zeggen in de media, dus zwijgt hij.

Ze trainen in kleine groepen, in het krachthonk. De Twentse spits Wout Weghorst is een van hen. Hij laat weten dat hij van de club geen uitspraken mag doen over de coronacrisis en over hoe de club met de situatie omgaat. Hij kan alleen de instructies volgen van de nummer zeven van de Bundesliga en die luiden: trainen.

Vooralsnog, zo zegt de Duitse club zelf op de site, moeten we op 2 april weer spelen. ,,Ook als het onrealistisch lijkt, moet we aannemen dat we dan weer moeten spelen en ons daarop instellen”, legt clubvoorzitter Jörg Schmadtke uit. Het wachten is op een verlenging van die periode, maar die is er officieel nog niet.