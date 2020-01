Twaalf slechte minuten breken Heracles tegen Feyenoord op

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was levensgroot. Voor rust was Heracles heer en meester, maar van die dominantie was na de pauze helemaal niets meer over. Het spectaculaire duel werd in een mum van tijd op de kop gezet door persoonlijke fouten die achteraf beslissend leken te zijn.

En wie had dat gedacht na een prima optreden van Heracles in de eerste helft? Heracles zette Feyenoord meteen onder druk en kwam in de negentiende minuut ook verdiend op voorsprong dankzij Maximilian Rossmann. De vrije verdediger stond weliswaar geheel vrij bij een hoekschop van Alexander Merkel, maar de kopbal was van grote afstand en vloog heerlijk in het doel. Het was voor de Duitser een mooie opsteker, want de laatste keer dat hij vanaf het begin mocht beginnen was nota bene op de eerste speeldag van het seizoen tegen Heerenveen.

Dat Heracles in die fase een stuk dichter bij de tweede treffer was dan Feyenoord bij de gelijkmaker, was veelzeggend. De thuisploeg , in de voorgaande twee duels nog apathisch en zielloos, was beter en agressiever dan het zwak spelende Feyenoord.

Ommekeer na rust

Het enige dat je Heracles na de eerste helft kon verwijten was dat het niet verder afstand had genomen van Feyenoord en dat brak de ploeg meteen na rust op genadeloos op. Binnen twaalf minuten was het van 1-0 voor 1-3 achter. Een negatieve hoofdrol was daarbij weggelegd voor de bij Feyenoord opgeleide Mats Knoester, die twee keer in de fout ging. Na zijn eerste misser had Feyenoord opeens vrije doortocht, waarna Jens Toornstra de 1-1 binnenschoot. Even later leverde de anders zo stabiele Knoester de bal in de opbouw in. Via Toornstra belandde de bal bij Sinistera, die simpel de 1-2 kon binnen tikken. Botteghin maakte de rampspoed na rust compleet door binnen het kwartier ook nog de 3-1 binnen te koppen.