Twee vraagtekens bij Heracles voor uitduel met VVV

ALMELO - Een punt zou al mooi zijn, een overwinning nog beter, zegt Heracles-trainer Frank Wormuth een dag voor het uitduel tegen VVV-Venlo. Orestis Kiomourtzoglou is terug van een schorsing en er zijn vraagtekens.

Kan Robin Pröpper spelen? En hoe staat Tim Breukers ervoor? De twee verdedigers hebben fysieke problemen, maar de trainer verwacht ze beide aan de aftrap tegen VVV-Venlo. „We wachten vrijdagmorgen alleen de reactie nog even af.” Mocht rechtsback Breukers afvallen, dan speelt middenvelder Lucas Schoofs. Als Pröpper niet in actie komt, is de kans groot dat Maximilian Rossmann speelt.

Wormuth kan weer beschikken over Orestis Kiomourtzoglou, die een schorsing uitzat. Alexander Merkel ontbreekt juist vanwege een schorsing, die hij opliep in het thuisduel tegen Fortuna Sittard. Mo Osman is daardoor naast Mauro Junior opnieuw de derde middenvelder.

Beste wedstrijd

Vorige week won Heracles van Fortuna de wedstrijd die gewonnen moest worden, ook al speelde de ploeg uit Almelo niet goed. Uit bij VVV tekent de trainer voor een gelijkspel. „Uit is moeilijker dan thuis, dus een gelijkspel is al mooi. Maar vanzelfsprekend willen we winnen.”