Twee weken na het ongeval van Rai Vloet: hoe vergaat het Heracles?

Hilgers maakt z'n eerste voor Twente in de derby: ‘Ik scoorde met de borst, met het logo van FC Twente’

Het duurde even, vier jaar om precies te zijn, maar FC Twente heeft weer een zege in de derby te pakken. Apart voor Robin Pröpper, die deze zomer de overstap maakte van Heracles naar Enschede. Voor Wout Brama, die zijn rentree maakte. Voor Mees Hilgers die zijn eerste goal maakte. En ja, Kaj Sierhuis voelde zich een stuk minder vrolijk.

5 november