Tweede zege in een week: Heracles krijgt op de valreep weer wat kleur

De armen gingen in de lucht, net nadat trainer Frank Wormuth zijn hele voorhoede had gewisseld. Dat gebeurde in de 75ste minuut. Hij bracht Ismail Azzaoui, Adrian Szöke en Kasper Lunding. Drie minuten later was het raak. Azzaoui pakte de bal op het middenveld op, draaide mooi weg, gaf een steekballetje op Szöke die subtiel afwerkte: 0-1.