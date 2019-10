Twijfels over Mauro, Osman nog altijd afwezig

De grote vraag bij Heracles is: kan Mauro Junior spelen tegen Feyenoord? De middenvelder is net terug uit Brazilië en heeft een jetlag. Mo Osman is nog altijd niet inzetbaar als de ploeg zondag afreist naar De Kuip.

Mauro speelde met de olympische ploeg in zijn thuisland en heeft een lange reis achter de rug. Als hij nog te moe is en niet kan spelen, is de kans groot dat Joey Konings op zijn plek begint en Dabney Dos Santos op de linkervleugel staat. Zo speelde Heracles vorige week ook in het oefenduel tegen De Graafschap (4-3). „Het is afwachten”, zegt trainer Frank Wormuth, die na de vorige interlandperiode ook twijfelde, maar toch met Mauro kon beginnen.

Van den Buijs

In het duel tegen de eerste divisionist uit de Achterhoek zag Wormuth goede dingen. „Dabney laat zich steeds meer gelden, dat is goed om te zien. En ook Sebastian Jakubiak heeft minuten kunnen maken. De B-ploeg speelde in de tweede helft samen niet goed, maar er zijn jongens die aan de deur kloppen. Dan heb ik het niet over Tim Breukers of Dario van den Buijs, want zij zijn altijd goed genoeg om te spelen. Dario heeft de pech dat Robin Pröpper en Mats Knoester het goed doen. Maar hij is ook nu hij niet speelt een voorbeeld voor de rest.”

Blessures