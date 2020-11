Uitblinkende Vloet leidt Heracles naar puike winst op FC Utrecht

ALMELO - Aan de hand van Rai Vloet zorgde Heracles zondagmiddag voor een daverende verrassing. Het ambitieuze FC Utrecht werd met maar liefst 4-1 geklopt door een ploeg die verre van compleet was. Met drie treffers en één assist was Vloet de grote man aan Almelose zijde.

Tot aan het duel met FC Utrecht had Heracles een groot probleem met doelpunten maken. Zondagmiddag werd in één wedstrijd het totaal verdubbeld door de minste scorende ploeg in de laatste vijf duels in de eredivisie. Van vier goals naar acht. Wie had dat verwacht gezien alle aanloopproblemen met corona en blessures?

Vloet schoot zich zelfs even naar de gedeelde top van het topscorersklassement in de eredivisie. Van de acht goals van Heracles maakte hij er maar liefst zes.

Bliksemstart

Het gehavende Heracles kende een bliksemstart, want al na twee minuten stond de ploeg op een 1-0 voorsprong. Dat hadden de Almeloërs voor een groot deel te danken aan de blunderende doelman Tijmen Nijhuis, die tot verbazing van alle spelers pardoes langs een hoekschop van Silvester van der Water dook. Vervolgens was het voor Rai Voet een koud kunstje om de openingstreffer binnen te tikken.

Heracles veel beter

Die rappe meevaller was een opsteker voor de thuisploeg, die beter en ook een stuk feller was dan Utrecht. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar ze deden daar niets mee. De dreiging zat in het spel van de thuisploeg. Luca de La Torre had Heracles al vroeg in de wedstrijd op een grotere marge kunnen zetten, maar hij strandde van dichtbij op doelman Nijhuis.

Rustig debuut Bucker

Zijn collega aan de andere kant, debutant Koen Bucker, hoefde in de eerste helft nauwelijks in actie te komen. Het enige gevaar kwam van het energiek spelende Heracles. Na ruim een half uur spelen was Adrian Szöke - hij kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Sinan Bakis - dichtbij de 2-0, maar zijn kopbal belandde via de rug van verdediger Tommy st. Jago op de voeten van Nijhuis.

Verdiende tweede treffer

De verdiende tweede treffer viel alsnog in de eerste helft. Na een geweldige opening van Vloet kopte de actieve Van der Water de bal bij de tweede paal knap in de verre hoek. Een heerlijke goal: 2-0. Vlak voor rust werd het ook nog bijna 3-0, maar Szöke kreeg de bal net niet langs Nijhuis.

Utrecht terug wedstrijd

FC Utrecht-trainer John van den Brom reageerde en bracht meteen na rust drie wissels. Heracles bleef aanvankelijk simpel overeind, maar een te korte terugkopbal van Tim Breukers leek na een uur spelen heel even de spanning terug in het duel te brengen. Doelman Bucker redde in eerste instantie nog wel, maar Gyrano Kerk kreeg daarna een por in zijn rug. De strafschop werd feilloos benut door Simon Gustafson. De penalty was nota bene het eerste schot binnen de palen van Utrecht: 2-1.

Weer Vloet

Lang duurde de Almelose teleurstelling niet, want twee minuten later had Heracles de marge van twee alweer te pakken. Marco Rente stuurde Vloet weg en die schoot via de voeten van Willem Janssen de 3-1 binnen. Voor Vloet was daarmee de koek nog niet op, want met zijn derde treffer van de middag verdubbelde hij op één middag het doelsaldo van Heracles (4-1), dat door de tweede zege van het seizoen de aansluiting met de middenmoot heeft gevonden.

Heracles - FC Utrecht 4-1 (2-0)

2. Vloet 1-0, 44. Van der Water 2-0, 61. Gustafson (pen.), 63. Vloet 3-1, 71. Vloet 4-1

Opstelling Heracles: Bucker; Breukers, Rente, Knoester, Van Hardeveld; Schoofs, Bijleveld, Vloet; Van der Water, Szöke, De la Torre.