Uitblinker Van der Water bezorgt Heracles heerlijk begin van het seizoen

Italiaanse media: ‘Czyborra voor twee jaar naar Cagliari’

19 augustus ALMELO - Of Heracles er veel geld aan over houdt, wil de club niet zeggen. Maar Lennart Czyborra wordt de komende twee jaar vrijwel zeker verhuurd aan Cagliari en daarna definitief overgenomen van Atalanta Bergamo. De speler zelf bevestigt in gesprek te zijn.