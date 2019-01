Uitgerekend Bruns schiet Heracles Almelo in Groningen naar slachtbank

Kansen Groningen

Heracles kon lange tijd geen vuist maken in het Hitachi Stadion. De laagvlieger van de eredivisie was de gevaarlijkste ploeg en kreeg al na vijf minuten meerdere kansen op een rij. Eerst was het Warmerdam die over het doel knalde en even later wist Bruns in het strafschopgebied net geen medespeler te bereiken. De kans die daarop volgde was nog groter. Mahi kwam één-op-één met keeper Janis Blaswich. Mahi omspeelde de Almelose sluitpost, maar kwam daarbij ten val. De Almeloërs stelden daar weinig tegenover.