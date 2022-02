Uitsupporters voorlopig niet welkom bij Heracles: Twentse derby zonder Twentefans

Heracles Almelo laat tribune verstevi­gen: in extreme gevallen niet veilig

ALMELO - Heracles Almelo laat komende zomer de onderste delen van de tribune in het stadion verstevigen. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de tribune in ‘extreme gevallen’ niet veilig is. Heracles liet onderzoek doen nadat vorig jaar een deel van een tribune van het NEC-stadion instortte.

7 februari