Van aanvoerder Heracles Almelo tot de baas van trainer Stegeman

"Die kans gaf de club mij een paar jaar geleden ook. Mark-Jan is no-nonsense en heeft een goed verstand. Het is een mooie uitdaging voor hem."

Hoogma

Dat Nico-Jan Hoogma vertrekt bij Heracles Almelo, vindt Stegeman een groot gemis en een compliment tegelijk. "Een van onze mensen krijgt een van de hoogste functies in het betaald voetbal, dat is mooi. Hij is een vakman."

Over zijn eigen toekomst wil hij niets zeggen. "Daar zijn jullie drukker mee dan ik. We wachten het af. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. We zien wel of er toekomst is voor John Stegeman bij Heracles."