Van boycot niks merkbaar op open dag Heracles

ALMELO - De spelerspresentatie van Heracles is zonder enige wanklank verlopen. Supportersverenigingen boycotten de opkomst van de spelers door niet te komen. Maar het was alsnog druk op het plein voor het stadion.

Het is al de hele week het gesprek van de dag in Almelo: de naam van het stadion. Maar op het plein voor Erve Asito was het zondagmiddag vooral feest. Het was nog niet eerder zo druk zelfs op de open dag van de club.

De ploeg hield een demonstratiewedstrijd in het stadion, daarna volgde de presentatie van de ploeg. Een goed moment om kersverse nieuwkomers Mauro Junior en Adrian Szöke te presenteren aan het publiek. Mauro wordt voor een jaar gehuurd van PSV en wordt gezien als buitenspeler. Szöke kan op het middenveld, maar wordt in Almelo gezien als spits. Hij komt over van Köln.

Adrian Dalmau was er niet bij. De spits leeft al een tijdje in onmin met Heracles en wil weg. Yoëll van Nieff is in onderhandeling met een andere club en mag vertrekken.