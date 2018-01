Van de pleintjes in Duiven naar de eredivisie in Almelo

Als je niets liever wilt dan doorbreken bij Vitesse en je ziet spelers minuten maken die eigenlijk niet graag genoeg willen, dan steekt dat. Mo Osman speelde elf jaar in Arnhem, maar zag huurlingen van Chelsea de tijd krijgen die hij niet kreeg. ''Ik zat dicht tegen het eerste aan, maar zag het doodlopen.'' Dat was lastig, omdat hij het bij zijn club wilde maken.

Volledig scherm Mo Osman (rechts) namens Vitesse in 2016 in duel met Feyenoordspeler Rick Karsdorp. © Kay int Veen

Eigen kracht

Maar hij vertrok toch, naar Velsen-Zuid. Telstar meldde zich een half jaar geleden, de wankele club uit de eerste divisie die al jaren amper een rol van betekenis speelde, maar nu knap vierde staat. De aanvallende middenvelder vroeg advies aan Marino Pusic, een van zijn jeugdtrainers bij Vitesse en nu assistent-trainer van FC Twente. ''Marino motiveerde me altijd om uit te gaan van mijn eigen kracht.''

Groter podium

Pas geleden belde hij weer met Pusic: Heracles had na een half jaartje Telstar al belangstelling. Gisteren werd hij gekeurd en tekende een contract in Almelo. ''Dit is een groter podium, daar doe je het uiteindelijk voor'', zegt de aanvallende middenvelder. Hij zag voormalig Vitesse-jeugdspelers Brahim Darri, Robin Pröpper en Robin Gosens ook slagen in Almelo. ''Bij Vitesse is het lastig om door te breken.'' Maar er zijn meer wegen naar de eredivisie.

Duiven

Osman komt uit Syrië, maar groeide op in Duiven, onder de rook van Arnhem. ''Voor mijn gevoel ben ik in Nederland geboren, ik was vier toen we verhuisden. Mijn herinneringen liggen hier.'' Bij de amateurs van DVV in Duiven en op straat. ''Met twee vrienden trokken we van pleintje naar pleintje, we wisten niet van ophouden. Op een dag stond er een groot bord op een van de pleintjes, waarop stond dat we tot acht uur mochten voetballen. Daar hielden we ons niet aan natuurlijk. Kwam er weer een boze buurvrouw aan.'' Met een lach: ''Daar begon het allemaal.''

Drama

Dat hij slaagt als voetballer, voelt alsof hij zijn ouders iets teruggeeft. Zij lieten Syrië achter voor een beter leven. ''Dat is gelukt, voor ons althans.'' Osman doelt op zichzelf, zijn drie zussen en zusje. ''Ik was de enige jongen in het gezin, ze hebben me verwend.'' In die vrolijke woorden zit een grote tragedie verborgen. Osman herinnert zich zelf niet veel meer van het drama dat zijn ouders kort na de emigratie beleefden. Zijn broer, hun zoon, overleed op elfjarige leeftijd.

''Voor mijn ouders had het heel veel impact, ik weet er zelf niet zo veel meer van'', vertelt hij. ''Ik was 4,5 jaar. Ik zie nog voor me dat mijn broer een bal naar me gooide en ik terugschoot. Hij was voor niemand bang, zeggen mijn ouders altijd. Hij hield ook veel van voetbal. Op een avond stonden er agenten voor de deur, het was een uur of tien. Hij was met zijn team discozwemmen, maar kwam nooit meer terug, hij is verdronken. Mijn ouders spraken amper Nederlands, ze moesten naar het ziekenhuis. Hij overleed drie dagen later.''

Syrië

Zijn broer voelde zich meer Syriër, weet Osman. ''Ik meer Nederlander.'' De nationale bond van Syrië heeft hem al een paar keer benaderd om voor zijn vaderland uit te komen. ''Als ik dat doe, is het voor het voetbal, niet voor het sentiment. Mijn familie woont er niet meer, ik heb er niks meer. Tot mijn zeventiende kwam ik uit voor jeugdteams van Oranje, Syrië belde toen ik bij het eerste van Vitesse kwam en later naar Telstar ging. Het lijkt me wel wat, ze plaatsten zich net niet voor het WK. Wat als dat wel een keer gebeurt?''

Rugnummer