Van de ups en downs van Peterson tot aan de vreselijke blessure van Pröpper

Wie viel het meest op?

Toch wel Kristoffer Peterson, die zaterdag zijn tiende goal maakte en topscorer is van Heracles. De gevoelige speler is gedreven tot het bot, maar wordt soms gegijzeld door zijn eigen wil om te slagen. Dat betekent dus: ups en downs. Die heeft hij de eerste seizoenshelft allebei gehad. In het begin was hij in topvorm, straalde in de spotlights, maar die doofden. Het gaat nu weer beter met hem. Hij staat in de belangstelling van andere clubs, maar verwacht in januari terug te keren in Almelo.