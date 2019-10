Van den Buijs begint bij Heracles door blessure Pröpper

Heraclied Kiomourt­zog­lou: ‘Hoe meer de uitfans tegen me zijn, hoe beter ik me voel’

19 oktober ALMELO - Zijn naam is oer-Grieks, zijn vader ook. Maar vooralsnog is de lange, donkere Orestis Kiomourtzoglou de Duitse middenvelder van Heracles Almelo. Sinds de tweede competitiewedstrijd oogt hij als de ervaren kracht op het middenveld. Ook al is hij nog maar 21 jaar.