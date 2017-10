Van den Buijs in de basis bij Heracles

Almeloër die aan de basis stond van vele topjudoka's gaat met pensioen

27 oktober ALMELO - Duizenden kinderen had hij op de judomat, hij leverde zelfs tal van Nederlands kampioenen af. Maar na de afscheidsreceptie, zaterdag in sporthal De Veste in Borne, is het voorbij voor Frits Hartman. De veelgeprezen Almelose judoleraar gaat na 47 jaar met pensioen.