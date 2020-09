Van der Water blinkt uit bij seizoensopening Heracles: 2-0

ALMELO - Heracles is het seizoen begonnen met een 2-0 zege op het zwakke ADO Den Haag. De ploeg van trainer Frank Wormuth kreeg kans na kans. Het was Rai Vloet die de score opende. Uitblinker Silvester van der Water zorgde voor de 2-0.

Heracles begon beter dan verwacht aan het eerste duel van het seizoen, al moet daarbij worden opgemerkt dat ADO er helemaal niets van bakte. De thuisploeg kreeg veel kansen mogelijkheden en combineerde best leuk, maar in de eindfase lukte het steeds niet.

De eerste kans was na tien minuten spelen voor Van der Water, maar zijn schot ging naast. De aanvaller staat in de belangstelling van Orlando City en gaf al eerder aan graag een stap te willen maken. Maar zondag speelde hij ‘gewoon’ in de basis in het eerste duel van dit seizoen en speelde de pannen van het dak.

Wild over

Na ruim een half uur verraste eerst linksback Jeff Hardeveld en meteen daarna middenvelder Teun Bijleveld ADO-doelman Luuk Koopmans met een hard schot. Niet langs daarna had Tim Breukers de eerste van het seizoen kunnen maken, maar zijn schot ging over. Aanvaller Delano Burgzorg was ook dit keer te onrustig in de afwerking. Zijn eerste poging ging voorlangs, even later kreeg hij opnieuw een mogelijkheid, maar schoot wild over.

Volledig scherm Rai Vloet maakt de eerste goal voor Heracles dit seizoen. © BSR Agency

Coronageval

Trainer Frank Wormuth - die gisteren zijn zestigste verjaardag vierde - koos voor het duel niet voor spits Sinan Bakis, maar voor Adrian Szöke. Verder waren er geen verrassingen in de ploeg, die zaterdagmiddag werd opgeschrikt door het eerste coronageval. De betreffende speler zit in thuisquarantaine en maakt het goed. De rest van de speler testten negatief op het virus.

Eerste goal

Ook in de tweede helft kreeg Heracles verreweg de meeste kansen tegen de ploeg waar Peet Bijen, de oud-aanvoerder van FC Twente, in de basis begon. Rai Vloet tekende drie minuten na de pauze voor het eerste doelpunt, hij kopte raak uit een corner van uitblinker Van der Water. Bakis kwam er na een uur spelen in en had de 2-0 kunnen maken na een heerlijke bal van Hardeveld, maar schoot over.

Het eerst gevaar aan ADO-kant werd gesticht door Michiel Kramer, maar meteen daarna gooide Heracles-aanvoerder Robin Pröpper er een solootje uit, kwam zelf net niet lekker uit om te scoren en gaf de eer aan Van der Water, die zijn goede wedstrijd bekroonde met de 2-0. In de slotfase kreeg de thuisploeg nog grote kansen, maar Bakis en De La Torre schoten over.

Heracles - ADO Den Haag 2-0 (0-0)

Score: 48. Vloet 1-0, 70. Van der Water 2-0

Opstelling Heracles: Blaswich, Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld, Kiomourtzoglou, Bijleveld (90. Agca), Vloet (84. Cijntje), Van der Water, Szöke (63. Bakis), Burgzorg (63. De la Torre).

Opstelling ADO: Koopmans, v.Ewijk, Bijen, Pinas, Kemper, Rigo (63. Goossens), De Boer, Bourard (63. Ould-Chikh), Ratiu (56. Catic), Kramer, Arweiler

Geel: Kemper

Rood: Bourard (ADO, 2x geel)

Scheidsrechter: Van der Eijk

Toeschouwers: 2700