Van der Water en Pröpper terug bij Heracles

Jakubiak

Wormuth merkt dat de stemming goed is binnen de selectie, na het 1-1 gelijkspel bij Feyenoord. De Duitse coach bracht in de slotfase middenvelder Sebastian Jakubiak, die zijn eerste speelminuten maakte na een langdurige blessure van anderhalf jaar. Of Jakubiak al klaar is voor een basisplaats? ‘‘Nee’’, zegt Wormuth. ‘‘Hij is fit, maar het is nog te vroeg om hem al te laten starten. Het team is op dit moment ook goed genoeg, er is geen reden om te wisselen.’’