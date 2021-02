Van der Water (Heracles) ontbreekt op training: aanvaller nu echt op weg naar Amerika

Universi­tair student Lucas Schoofs is na zenuwaan­doe­ning blij weer profvoet­bal­ler te zijn

16 januari ALMELO - Lucas Schoofs (24) las ergens over een meisje dat dezelfde zenuwaandoening had als hij. Haar been moest worden geamputeerd. De middenvelder van Heracles verging het veel beter. Hij herstelde en speelt weer. Daar is de voetballer en universitair student elke dag dankbaar voor.